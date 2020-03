Ketua UE: Politisi ‘Remehkan Ancaman Coronavirus'

Ursula von der Leyen.jpg

IslamTimes - Para pemimpin politik "meremehkan" besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh coronavirus, presiden Komisi Eropa mengakui pada hari Rabu (18/3), ketika Uni Eropa menutup perbatasannya.

"Saya pikir kita semua yang bukan ahli pada awalnya meremehkan virus corona," kata Ursula von der Leyen kepada surat kabar Bild Jerman dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu (18/3)."Tapi sekarang jelas bahwa ini adalah virus yang akan membuat kita sibuk untuk waktu yang lama.""Kami memahami bahwa tindakan yang tampaknya drastis dua atau tiga minggu lalu, perlu diambil sekarang," tambahnya.Wabah coronavirus, yang pertama kali muncul di China akhir tahun lalu, dengan cepat menyebar di seluruh dunia, menginfeksi hampir 200.000 orang dan menewaskan 7.900 orang ketika pemerintah berebut untuk menahannya.Tetapi Ny. Von der Leyen menolak bahasa Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menyamakan wabah dengan perang minggu ini, dan memerintahkan hampir seluruh penduduk untuk tinggal di rumah setidaknya selama dua minggu."Saya tidak akan menggunakan istilah itu secara pribadi tetapi saya memahami motivasi presiden Prancis karena coronavirus adalah musuh yang mengkhawatirkan."Menteri ekonomi Jerman Peter Altmaier mengatakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah mengambil ancaman virus bahkan lebih ringan."Pecahnya krisis itu mungkin terlalu diremehkan di AS daripada di beberapa negara di Eropa," kata Peter Altmaier kepada kelompok pers regional Jerman Funke."Itulah alasan kami sangat berharap bahwa AS akan berhasil mengendalikan situasi, juga untuk kepentingan kami sendiri," tambahnya."Tidak ada yang berharap bahwa ekonomi AS akan jatuh ke dalam resesi yang tidak terkendali."[IT/r]