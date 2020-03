Pangkalan Militer Irak: AS Keluar dari Tiga Situs Utama

US military base in Iraq.jpg

IslamTimes - Tentara AS menarik diri dari al-Qaim dan dua pangkalan militer utama lainnya di Irak dalam beberapa minggu mendatang.

Keputusan untuk meninggalkan tiga dari delapan pangkalannya di Irak adalah tanda bahwa AS sedang berusaha untuk secara dramatis mengurangi jejaknya di negara itu.Itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dengan pemerintah Irak dan Iran.Sebuah upacara akan berlangsung minggu ini di al-Qaim, di mana AS akan secara resmi menyerahkan peralatan kepada tentara Irak untuk membantunya memastikan keamanan di daerah tersebut.Itu akan mengakhiri kehadiran AS di sepanjang sisi Irak dari perbatasan dengan Suriah.[IT/r]