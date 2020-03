Yunani Menyerukan AS untuk Mencabut Sanksi terhadap Iran

Greece and Iran flags.jpg

IslamTimes - Yunani pada hari Rabu (18/3) menyerukan AS untuk mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Iran.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yunani untuk Organisasi Internasional Andrea Papadakis memuji upaya Republik Islam untuk memerangi virus corona.Berbicara dengan Duta Besar Iran untuk Yunani Ahmad Naderi di tempat Kementerian Luar Negeri Yunani, dia mendesak melestarikan kesepakatan nuklir yang ditandatangani antara Iran dan enam kekuatan utama dunia, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) “dan konsekuensi positifnya termasuk mencabut sanksi AS yang dikenakan terhadap Republik Islam Iran. ""Sanksi ilegal dan sepihak AS adalah hambatan penting dalam cara mengakses pemerintah Iran dan masyarakat ke fasilitas kesehatan dan medis dalam memerangi penyakit ini," kata Papadakis seperti dikutip oleh kantor berita Mehr.Dia menyebut sanksi AS yang dijatuhkan pada Iran sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan ancaman bagi kesehatan internasional.Menunjuk pada penyebaran coronavirus di sebagian besar negara di dunia, Papadakis menambahkan, “wabah coronavirus adalah dilema global dan menghadapi penyakit ini membutuhkan kerja sama internasional.”Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Yunani Ahmad Naderi meminta semua negara di dunia termasuk Yunani untuk mengutuk sanksi kejam AS yang dikenakan terhadap Iran.[IT/r]