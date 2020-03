Shamkhani Iran Mengecam Permainan Menyalahkan AS atas Wabah Coronavirus

Ali Shamkhani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC).jpg

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengecam klaim AS terhadap Iran dan China dan mengatakan pemerintah Washington harus bertanggung jawab atas opini publik tentang peran AS dalam penyebaran virus corona.

Biasanya AS memainkan permainan menyalahkan untuk menghindari pertanggungjawaban, kata Shamkhani di akun Twitter-nya, Rabu (18/3)."Alih-alih menyuarakan tuduhan palsu terhadap China dan Iran, para pejabat AS harus menanggapi tuntutan internasional (untuk penjelasan) tentang perannya dalam menciptakan dan menyebarkan virus corona dan kelanjutan kejahatannya terhadap rakyat Iran dengan mempertahankan sanksi ekonomi,” tulisnya.Pertama kali terdeteksi di kota Wuhan di China tengah pada bulan Desember, coronavirus telah menyebar ke lebih dari 140 negara.Lebih dari 182.000 telah terinfeksi secara global, menurut WHO. Dari jumlah tersebut, sekitar 80.000 telah pulih.Di Iran, staf medis di semua 31 provinsi telah bekerja tanpa kenal lelah selama beberapa minggu terakhir untuk mengendalikan virus.Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran mengatakan pada hari Selasa (17/3) bahwa sejak wabah virus corona baru (COVID-19) di negara itu, 988 orang telah kehilangan nyawa dan 5.389 lainnya telah sepenuhnya pulih dari penyakit menular itu.Kianoush Jahanpour mengatakan bahwa sejak Senin (16/3) siang, jumlah total kasus virus corona di negara itu telah meningkat 1.178, mencapai 16.169.[IT/r]