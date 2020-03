Rouhani: Iran Akan Mengambil Tindakan Lebih Lanjut untuk Membalas Pembunuhan AS terhadap Soleimani

Houthis has a poster attached to his waist of Iranian Major-General Qassem Soleimani.JPG

IslamTimes - Iran telah menanggapi pembunuhan Komandan Pasukan Quds Jenderal Qassem Soleimani oleh Amerika Serikat, kata Presiden Hassan Rouhani, seraya berjanji bahwa Republik Islam merencanakan lebih banyak melakukan pembalasan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Rouhani berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk membalas pembunuhan AS terhadap Soleimani, yang terbunuh oleh serangan pesawat nir awak yang ditargetkan di Baghdad pada Januari."Orang Amerika membunuh komandan besar kita. Kami telah menanggapi tindakan teroris itu dan akan menanggapinya,” kata Rouhani.Sebagai balasan atas pembunuhan AS, Iran meluncurkan dua tembakan rudal balistik terhadap dua fasilitas pangkalan pasukan AS di Irak. Pentagon awalnya mengklaim bahwa serangan itu tidak menghasilkan korban pada AS atau koalisi. Militer AS kemudian mengakui bahwa lebih dari 100 anggota layanan menderita cedera otak dalam serangan itu.Dalam pidatonya, Rouhani juga memuji militer negaranya karena berhasil melawan AS, lapor media pemerintah. Dia mengatakan bahwa kemajuan penting telah dibuat dalam kemampuan pertahanan udara Iran, dan bahwa Republik Islam sekarang menawarkan pencegahan militer yang kuat.Awal bulan ini, dua prajurit AS dan satu anggota Tentara Kerajaan tewas dalam serangan roket di dekat Baghdad. Washington menyalahkan insiden itu pada milisi yang didukung Iran.Tehran menanggapi tuduhan itu dengan mendesak Amerika Serikat untuk menerima konsekuensi dari kehadirannya yang "ilegal" di negara itu. Tehran sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan membalas Soleimani dengan memaksa militer AS keluar dari wilayah tersebut.[IT/r]