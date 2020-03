"Jagal Khiam" Ditransfer dengan Helikopter ke Luar Lebanon

Amer Al-Fakhoury. Former commander of the notorious Israeli jail in Khiam, Lebanon.jpg

IslamTimes - Kolaborator Lebanon dengan tentara pendudukan Zionis Israel Amer Fakhoury telah dipindahkan ke luar Libanon, dua hari setelah larangan bepergian dikeluarkan terhadapnya.

Koresponden Al-Manar mengatakan bahwa Fakhoury dievakuasi dengan helikopter dari Kedutaan Besar AS di Awkar, di mana dia menuju setelah meninggalkan rumah sakit militer menyusul keputusan pengadilan militer untuk membebaskannya Senin malam.Media sosial mengedarkan video yang memperlihatkan helikopter terbang di atas wilayah Nakkache. Helikopter itu dilaporkan menuju dari Kedutaan Besar AS dan membawa Fakhoury ke luar negeri.Fakhoury dikenal sebagai "tukang jagal Khiam" karena peran utamanya dalam menculik dan menyiksa tahanan Lebanon di Penjara Khiam. Mantan anggota yang disebut Tentara Lebanon Selatan (SLA) - sebuah milisi proksi yang didukung oleh pendudukan Zionis Israel selama pendudukan Lebanon 1982-2000 - mengawasi penyiksaan ribuan orang di Penjara Khiam pada 1980-an dan 1990-an dan secara pribadi terlibat dalam pembunuhan beberapa tahananKeputusan untuk menjatuhkan dakwaan terhadap Fakhoury atas "berakhirnya undang-undang pembatasan", telah menuai kritik oleh beberapa faksi Lebanon terutama Hezbollah dan Gerakan Amal."Hari ini menyedihkan bagi Libanon dan keadilan," kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, menekankan bahwa "lebih terhormat bagi kepala dan anggota pengadilan militer untuk menyerahkan pengunduran diri mereka" daripada menyerah pada tekanan oleh Amerika. Serikat.Media Libanon melaporkan bahwa pengadilan militer menjadi sasaran tekanan tinggi oleh Kedutaan Besar AS di Awkar untuk membatalkan tuduhan terhadap kolaborator itu.[IT/r]Video: http://english.almanar.com.lb/971159