Zarif ke AS: Kebijakan Anda akan Hidup dalam Keburukan tetapi Iran Tidak Akan Tunduk

Iranian FM Mohamad Jawad Zarif.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sekali lagi meningkatkan kekhawatiran tentang dampak sanksi AS terhadap upaya Republik Islam untuk mengendalikan virus corona baru, dengan menyatakan bahwa Iran "tidak akan tunduk."

Dalam catatan yang diposting di akun Twitter-nya pada hari Jumat, Zarif mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan bangga membunuh warga negara Iran pada Tahun Baru Iran, juga dikenal sebagai Nowruz.Zarif membuat komentar setelah Brian Hook, Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Iran, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington akan melanjutkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Teeran meskipun pecahnya Covid-19, dengan mengatakan, "Sanksi AS tidak mencegah bantuan untuk mencapai Iran."Trump mengembalikan sanksi AS terhadap Iran pada Mei 2018 setelah dia secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), ditandatangani antara Iran dan negara-negara besar dunia.Mahkamah Internasional (ICJ) - yang dikenal sebagai Pengadilan Dunia - telah memerintahkan Gedung Putih untuk mencabut sanksi yang secara ilegal diberlakukan kembali atas pasokan kemanusiaan ke Iran.AS mengklaim larangan itu tidak menghalangi ekspor makanan dan obat-obatan ke Iran, tetapi Republik Islam mengatakan Washington telah bekerja untuk membuat masalah bagi saluran kemanusiaan Swiss yang diluncurkan untuk memungkinkan transfer komoditas ke Iran.Virus corona baru pertama kali muncul di Provinsi Hubei China akhir Desember dan kemudian mencapai negara lain, mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyatakan penyakit itu sebagai pandemi.Wakil Menteri Kesehatan Iran Alireza Raeisi mengatakan pada hari Jumat bahwa jumlah total infeksi telah mencapai 19.644 di negara itu.“Dengan 149 kematian baru dalam 24 jam terakhir, jumlah kematian akibat virus telah mencapai 1.433. Sayangnya, kami memiliki 1.237 kasus baru sejak kemarin, ”kata Raeisi di TV pemerintah.Dia juga menyebutkan jumlah orang yang telah pulih dari infeksi sejauh ini di 6.745.Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, misi permanen Republik Islam Iran ke PBB mengatakan masyarakat internasional harus mendorong Amerika Serikat untuk segera mencabut semua sanksi "ilegal" yang telah dikenakan pada Republik Islam di tengah upaya nasional untuk menahan coronavirus baru.[IT/r]