Laporan: Trump Mengabaikan Peringatan Badan Intelijen tentang Coronavirus

US President Donald Trump speaks to the press in the Oval Office at the White House in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah mengabaikan laporan dari badan intelijen Amerika pada Januari dan Februari yang memperingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh wabah koronavirus di China, menurut sebuah laporan.

Trump dan anggota Kongres meremehkan ancaman itu dan gagal mengambil tindakan yang mungkin memperlambat penyebaran patogen, The Washington Post melaporkan Jumat (20/3), mengutip pejabat AS yang akrab dengan pelaporan agen mata-mata itu.Laporan intelijen tidak meramalkan kapan virus itu akan mencapai AS atau merekomendasikan metode khusus yang harus diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat, tetapi mereka melacak penyebaran virus di China dan negara-negara lain dan memperingatkan bahwa pejabat China tampaknya meminimalkan intensitas. wabah, surat kabar itu melaporkan.Laporan itu memperingatkan perlunya langkah cepat oleh pemerintah AS untuk menahannya, tetapi Trump terus secara publik dan pribadi untuk mengecilkan ancaman virus yang ditimbulkan kepada orang Amerika, kata Post.Trump tidak mempercayai komunitas intelijen AS, menggambarkannya sebagai bagian dari "keadaan mendalam" para birokrat mapan yang berupaya melemahkan kebijakannya."Donald Trump mungkin tidak mengharapkan ini, tetapi banyak orang di pemerintahan - mereka hanya tidak bisa membuatnya melakukan sesuatu tentang hal itu," kata seorang pejabat AS kepada surat kabar itu. "Sistemnya berkedip merah."Peringatan dari badan-badan intelijen AS meningkat menjelang akhir Januari dan awal Februari dan penasihat Trump berjuang untuk membuatnya menangani virus dengan serius, kata beberapa pejabat yang mengetahui masalah ini.Sekitar 60 persen orang Amerika sekarang 'sangat' atau 'agak khawatir' dimana mereka atau anggota keluarga mereka akan terkena virus corona, naik dari 36 persen pada Februari, sementara kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk merespons telah turun tajam, sebuah jajak pendapat Gallup dirilis pada hari Senin menunjukkan.Para pakar kesehatan AS dengan keras menegur pemerintahan Trump karena awalnya meremehkan krisis dan tertinggal dalam upaya pengujian.[IT/r]Pada Sabtu pagi, setidaknya 19.624 orang di seluruh AS telah dites positif untuk virus korona, dan 241 orang telah meninggal, menurut data dari Johns Hopkins University.Secara global, lebih dari 275.000 orang kini telah dikonfirmasi dengan virus tersebut, sementara hampir 11.400 telah meninggal.