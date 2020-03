Laporan: Pembantu Trump Bertikai Masalah Eskalasi Militer dengan Iran

US Defense Secretary Mark T. Esper and Gen. Mark A. Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff.jpg

IslamTimes - Para pembantu administrasi Trump telah berselisih mengenai apakah AS harus meningkatkan ketegangan dengan Iran secara militer, sebuah laporan menyarankan.

Menteri Pertahanan AS Mike Pompeo dan Robert C. O'Brien, penasihat keamanan nasional, adalah orang-orang yang mendorong eskalasi militer dengan Iran, New York Times melaporkan Sabtu.Menteri Pertahanan AS Mark T. Esper dan Jenderal Mark A. Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, sementara itu, menentang peningkatan ketegangan.Tookoh gila perang menyalahkan Iran atas serangan roket pekan lalu di Kamp Taji yang diduduki AS, sekitar 27 kilometer utara Baghdad Irak, di mana satu personel Inggris dan dua Amerika diduga tewas.Laporan itu mencatat bahwa, "Pentagon dan badan-badan intelijen tidak memiliki bukti yang jelas bahwa serangan ... telah diperintahkan oleh Iran."Presiden Donald Trump membawa AS dan Iran ke ambang perang setelah memerintahkan pembunuhan Mayor Jenderal Qassem Soleimani pada 2 Januari.[IT/r]