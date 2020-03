Rusia Menyerukan AS Untuk Menghapus Sanksi Anti-Iran Di tengah Wabah COVID-19

IslamTimes- Pejabat Rusia itu mengatakan AS mengetahui perbedaan antara pengiriman satu kali bantuan kemanusiaan dan kurangnya kemampuan Iran untuk menerima pendapatan ekspornya, yang penting untuk pembiayaan program-program terkait, karena bertahun-tahun sanksi keras AS yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rusia telah meminta Amerika Serikat untuk mengangkat sanksi sepihak terhadap Iran di tengah pandemi coronavirus."Kami menyerukan Amerika Serikat untuk meninggalkan praktik tidak manusiawi yaitu menerapkan sanksi sepihak terhadap Iran, yang memiliki kekurangan sarana untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang mendesak dalam situasi saat ini penyebaran virus corona," Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov berkata pada hari Sabtu.Pejabat Rusia itu mengatakan AS mengetahui perbedaan antara pengiriman satu kali bantuan kemanusiaan dan kurangnya kemampuan Iran untuk menerima pendapatan ekspornya, yang penting untuk pembiayaan program-program terkait, karena bertahun-tahun sanksi keras AS yang belum pernah terjadi sebelumnya."Namun demikian, para pejabat AS, meremehkan distorsi yang jelas dari fakta yang tak terbantahkan ini, mengejar tujuan geopolitik mereka sendiri, yang kami pahami," tambahnya.Awal pekan ini, Cina juga mendesak AS untuk menghapus sanksi terhadap Teheran, karena mereka menghambat upaya negara untuk menahan wabah.Namun, bertentangan dengan seruan global, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" terhadap Republik Islam Iran.(IT/TGM)