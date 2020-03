AS: Kabul dan Taliban Sedang Bicarakan Pertukaran Tahanan

Zalmay Khalilzad, US Special Representative for Afghanistan Reconciliation.jpg

Islam Times - Pemerintah Afghanistan dan Taliban pada hari Minggu (22/3) mengadakan diskusi pertama mereka tentang mengatur pertukaran tahanan, sebuah langkah kunci dalam dorongan yang lebih luas untuk perdamaian, kata utusan khusus AS untuk Afghanistan mengatakan di Twitter.

"Hari ini, AS dan Qatar memfasilitasi pemerintah Afghanistan pertama untuk pembicaraan teknis Taliban tentang pembebasan tahanan, melalui konferensi video Skype," kata Zalmay Khalilzad.Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa "mendesak" untuk segera menyimpulkan rencana untuk pertukaran tersebut - seperti yang disebut dalam pakta bersejarah AS dengan Taliban - karena pandemi coronavirus memperumit kontak diplomatik.Perjanjian itu, yang ditandatangani oleh Khalilzad dan seorang pejabat senior Taliban pada 29 Februari di Doha, membentuk kerangka kerja untuk mengakhiri perang terpanjang Amerika, dimulai setelah serangan teror 11 September 2001.Dia menyerukan pembebasan hingga 5.000 pejuang Taliban yang dipegang oleh Kabul, dan hingga 1.000 anggota pasukan pemerintah Afghanistan di tangan pemberontak.Itu dimaksudkan untuk terjadi sebelum dimulainya pembicaraan damai antara pemerintah - yang bukan merupakan pihak dalam pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan Doha - dan Taliban, yang awalnya ditetapkan untuk 10 Maret.Tetapi pemerintah Afghanistan awalnya menolak keras. Presiden Ashraf Ghani dilaporkan sangat marah atas permintaan pembebasan tahanan, dengan mengatakan hanya pemerintah yang dapat mengotorisasi langkah seperti itu.Dia akhirnya menyetujui rencana pembebasan tahanan secara bertahap, tetapi mengkondisikannya untuk mengurangi kekerasan."Kami ingin jaminan bahwa mereka tidak akan kembali ke pertempuran," Javid Faisal, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Afghanistan, mengatakan kepada AFP pada saat itu.Taliban pada gilirannya menolak proposal itu, dengan mengatakan perjanjiannya dengan Washington menyerukan agar 5.000 tahanan dibebaskan sebelum pembicaraan antar-Afghanistan dimulai.Para pemimpin Taliban mengatakan mereka siap untuk fase selanjutnya dari proses perdamaian, tetapi tidak akan bertemu dengan pejabat pemerintah sampai tahanan mereka bebas.Beberapa hari kemudian, setelah perundingan intensif di belakang layar, Ghani mengumumkan bahwa pihak berwenang akan membebaskan 1.500 gerilyawan sebagai "isyarat niat baik," dengan rencana untuk membebaskan 3.500 tahanan lain setelah perundingan berlangsung.Perjanjian Doha juga menyerukan penarikan bertahap pasukan Amerika dan asing lainnya selama periode 14 bulan - satu-satunya fokus upaya diplomatik AS. Fase pertama penarikan itu sudah dimulai.Sebagai gantinya, Taliban berkomitmen untuk terus berjuang melawan kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan berjanji untuk bernegosiasi untuk pertama kalinya dengan Kabul.Sejak perjanjian Doha ditandatangani, pemberontak telah melakukan puluhan serangan. Gerilyawan yang menyusup ke unit polisi di provinsi selatan Zabul, Jumat, menewaskan sedikitnya 24 polisi dan tentara, lapor para pejabat.Kekacauan politik di Kabul memiliki masalah yang lebih rumit, dengan mantan kepala eksekutif Ghani Abdullah Abdullah juga mengklaim sebagai presiden setelah pemilihan yang disengketakan dengan sengit sejak September lalu.Abdullah bersumpah sebagai presiden beberapa menit setelah Ghani mengambil sumpah jabatan.[IT/r]