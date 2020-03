Corona Mengganas, Trump Umumkan Status Darurat untuk Washington

The United States Capitol in Washington, D.C (Photo by Robert Alexander/Getty Images)

Islam Times - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui deklarasi 'bencana besar' untuk Negara Bagian Washington.

Dia memerintahkan bantuan pemerintah Federal untuk melakukan upaya pemulihan wilayah yang terkena dampak pandemi virus korona covid-19 di sana."Tindakan Presiden membuat dana Federal tersedia untuk Krisisi Konseling bagi individu yang terkena dampak di semua bidang di Negara Bagian Washington," kata Gedung Putih dalam situs resmi mereka, Senin 23 Maret 2020.Dia membentuk Gugus Tugas Virus Korona sebagai tanggapan AS atas pandemi tersebut. Dilansir dari CBS News, kepada awak media Trump mengatakan deklarasi bencana ini sudah diumumkan di New York dan Washington, dan akan segera dilakukan di Californai.New York telah melampaui Washington sebagai negara bagian dengan jumlah kasus virus korona terbanyak di AS. Jumlah total terinfeksi mencapai 15.000 orang."Korban tewas mencapai lebih dari 110," kata Gubernur New York Andrew Cuomo.Pejabat kesehatan masyarakat mengatakan kurangnya peralatan perlindungan pribadi bagi pekerja medis yang membantu pasien melawan virus korona. Trump menuturkan pemerintah federal, dengan bantuan sektor swasta akan memastikan negara tersebut memiliki fasilitas dan pasokan yang dibutuhkan.Pada akhir pekan kemarin, Trump mengatakan ada empat stasiun medis besar dengan 1.000 tempat tidur di masing-masing tempat akan dibangun di New York. Sementara delapan akan dibangun di California selama 48 jam ke depan.Untuk Washington, akan dibangun tujuh fasilitas medis. Sementara itu, sebuah kapal rumah sakit sedang dalam proses dikerahkan ke Kota Big Apple tersebut dalam beberapa pekan mendatang."Ini adalah waktu yang menantang bagi semua orang Amerika. Kami sedang menjalani uji coba nasional yang hebat dan kami akan membuktikan bahwa kami dapat memenuhi momen ini," tutur Trump."Saya ingin meyakinkan masyarakat Amerika bahwa kami melakukan segala yang kami bisa setiap hari untuk menghadapinya dan pada akhirnya kita bisa mengalahkan musuh tak terlihat yang mengerikan ini. Kita dalam perang," pungkasnya. [IT/Medcom]