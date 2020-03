Trump Setujui Permintaan New York dan Washington untuk Menyatakan Bencana Besar

Donald Trump. Presiden Amerika Serikat .jpg

Islam Times - Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu (22/3) bahwa dia telah menyetujui permintaan New York dan Washington untuk mendeklarasikan bencana besar di kedua negara di tengah pandemi COVID-19, menambahkan bahwa dia akan menyetujui permintaan California segera, "mungkin malam ini".

Menurut Presiden Trump, pemerintah federal AS akan sepenuhnya menutupi biaya penempatan unit penjaga nasional di negara bagian New York, California, dan Washington untuk membantu memerangi virus korona."Hari ini saya mengumumkan tindakan untuk membantu New York, California, dan Washington memastikan bahwa penjaga nasional dapat secara efektif merespons krisis ini", kata Trump pada hari Minggu (22/3).Negara-negara lain yang paling terkena dampak COVID-19 akan menerima bantuan juga, kata presiden."Melalui FEMA [manajemen darurat federal] pemerintah federal akan mendanai 100 persen dari biaya penempatan unit penjaga nasional untuk melaksanakan misi yang disetujui untuk menghentikan virus, sementara gubernur tetap memegang komando," kata Trump.Presiden juga mengatakan AS memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk memerangi penyebaran virus dan mengatakan penting bagi warga AS untuk mengikuti panduan federal tentang jarak sosial.Trump menyebut wabah koronavirus di negara itu sebagai "uji coba besar nasional".Menurut Trump, stasiun medis darurat akan dikerahkan untuk membantu merawat pasien coronavirus di tiga negara bagian AS dan bahwa kapal rumah sakit angkatan laut AS akan dikirim ke Los Angeles.“Selain persediaan dalam jumlah besar, saya juga telah mengarahkan FEMA [badan manajemen darurat federal] untuk memasok sebagai berikut: empat stasiun medis federal besar dengan 1.000 tempat tidur untuk New York, delapan stasiun medis federal besar dengan 2.000 tempat tidur untuk California dan tiga stasiun medis besar federal dan empat stasiun medis kecil federal dengan 1.000 tempat tidur untuk negara bagian Washington,” katanya.Presiden menambahkan bahwa kapal rumah sakit angkatan laut AS, USNS Mercy akan dikerahkan ke Los Angeles. Trump mengatakan kapal itu memiliki "kapasitas luar biasa".Trump juga mengatakan dia mempertimbangkan pembebasan tahanan tua tanpa kekerasan.Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa 254.000 warga AS telah dites terhadap virus corona di bawah program federal, dan lebih dari 30.000 dinyatakan positif. Angka-angka ini tidak termasuk tes lokal, tambahnya.Sampai hari ini, Amerika Serikat telah melaporkan total 32.644 kasus virus corona baru dan setidaknya 409 kematian akibat penyakit tersebut, menurut hitungan Pusat Sumber Daya Coronavirus Universitas Johns Hopkins.New York tetap menjadi sarang virus corona di AS, dengan jumlah kasus tertinggi yang terdaftar - total 15.168, menurut Gubernur Andrew Cuomo, dan setidaknya 114 orang telah meninggal sejauh ini.Washington memiliki 94 kematian yang dilaporkan sejauh ini.[IT/r]