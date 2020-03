Menlu Zarif: AS Menghambat Pertarungan Global melawan Coronavirus

Mohammad Javad Zarif -Iran's Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa AS menghambat perang global melawan virus corona, yang juga dikenal sebagai COVID-19.

Sementara menghargai permintaan masyarakat internasional untuk mencabut sanksi AS terhadap Tehran, dia menganggap Washington sebagai rintangan di depan pertempuran global melawan penyakit fatal ini.Dalam akun twitter-nya di Mon., Zarif menulis, “Orang-orang Iran menghargai kampanye global pemerintah & pemimpin masyarakat sipil yang terus meningkat yang menyerukan pencabutan sanksi ilegal AS. AS TIDAK mendengarkan, menghalangi pertarungan global melawan # COVID-19. HANYA Obat: DEFY hukuman massal AS. MORAL & PRAGMATIC imperatif. "Setelah pecahnya COVID-19 di negara-negara dunia dan Iran khususnya dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah besar pemimpin dunia termasuk Turki, Rusia, Pakistan dan China menyerukan pencabutan sanksi AS terhadap Republik Islam Iran.Sementara itu, sanksi AS telah menciptakan masalah serius untuk mengirim peralatan medis dan pasokan ke Iran untuk menghadapi virus corona.Namun, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa dia menentang pencabutan sanksi terhadap Iran. Meskipun tuntutan global untuk mencabut sanksi, pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi baru pada beberapa entitas dan perusahaan Iran selama beberapa hari terakhir.Menurut laporan itu, jumlah kematian akibat wabah coronavirus yang baru, yang secara resmi dikenal sebagai COVID-19, di Iran telah meningkat menjadi 1685 dengan 21.638 kasus yang dikonfirmasi dan 7.913 telah dipulihkan.[IT/r]