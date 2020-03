AS Berencana Pasang Sistem Rudal Patriot Di Irak

IslamTimes- Dia mencatat, “Identifikasi lokasi untuk penyebaran sistem rudal Patriot adalah yang pertama dari jenisnya di Irak. Langkah-langkah semacam itu menunjukkan niat pasukan AS untuk tinggal di pangkalan mereka di wilayah barat Irak untuk jangka waktu yang lama. "

Sebuah sumber keamanan Irak mengatakan militer AS bermaksud membangun pangkalan militer baru di provinsi al-Anbar barat negara itu untuk pemasangan sistem rudal Patriot."Pasukan AS berniat untuk mendirikan pangkalan baru di daerah Umm Samij di utara distrik al-Baghdadi di kota Hit untuk mengerahkan sistem anti-rudal Patriot, dan melindungi pangkalan udara Ain al-Assad, ”kata sumber yang tidak disebutkan namanya itu kepada kantor berita berbahasa Arab al-Ahad, Senin.Dia mencatat, “Identifikasi lokasi untuk penyebaran sistem rudal Patriot adalah yang pertama dari jenisnya di Irak. Langkah-langkah semacam itu menunjukkan niat pasukan AS untuk tinggal di pangkalan mereka di wilayah barat Irak untuk jangka waktu yang lama. "Kembali pada 23 Januari, seorang legislator Irak mengutuk rencana AS untuk menginstal sistem rudal Patriot di negara Arab, dengan mengatakan penyebaran seperti itu melanggar kedaulatan Irak.“Parlemen Irak mewakili semua kelompok dan arus politik. Keputusan (parlemen) yang menuntut penarikan pasukan militer AS didukung oleh opini publik. Karena itu, upaya pasukan Amerika untuk mengerahkan sistem rudal Patriot di pangkalan mereka untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka ditolak dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara, ungkap ”Karim Alawi, anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen, kepada Kantor berita Baghdad Today.(IT/TGM)