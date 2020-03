Tawaran Bantuan AS Untuk Memerangi Koronavirus 'Kebohongan Terbesar Dalam Sejarah'

IslamTimes- Iran sedang berjuang melawan virus korona di bawah sanksi paling keras yang dijatuhkan AS setelah meninggalkan kesepakatan nuklir yang didukung PBB antara Teheran dan negara-negara besar dunia pada 2018.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan tawaran AS untuk membantu Iran dalam perangnya melawan virus corona adalah "salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah" di mana sanksi-sanksi Amerika menghalangi akses Teheran terhadap pasokan medis.Rouhani pada hari Senin mencatat bahwa sanksi "tidak adil, ilegal dan teroris" Washington terhadap Iran serta kepatuhan negara-negara lain terhadap tekanan AS karena takut akan hukuman dan sanksi "telah menciptakan banyak masalah bagi negara kita".Iran sedang berjuang melawan virus korona di bawah sanksi paling keras yang dijatuhkan AS setelah meninggalkan kesepakatan nuklir yang didukung PBB antara Teheran dan negara-negara besar dunia pada 2018.Setelah meninggalkan kesepakatan nuklir yang penting itu, Washington mulai memaksa sekutu-sekutu Eropa dan negara-negara lain untuk mengikuti garis sanksi.Akibatnya, Inggris, Prancis, dan Jerman menghentikan transaksi mereka dengan Republik Islam karena melanggar perjanjian nuklir yang mengharuskan penandatangan untuk melindungi Iran dari sanksi.Rouhani mengatakan para pemimpin Amerika berbohong ketika mereka mengklaim bahwa mereka ingin membantu Iran, menambahkan semua yang perlu mereka lakukan adalah mencabut sanksi. "Maka kita bisa menangani wabah koronavirus," tambahnya.Para pejabat AS telah menolak untuk mencabut sanksi kejam yang menghambat upaya Iran untuk menahan virus corona. Mereka malah mengklaim kesiapan untuk membantu Iran, dengan Presiden Donald Trump mengatakan "yang harus mereka lakukan hanya meminta".Rouhani mengatakan presiden AS "seperti seseorang yang telah memblokir jalan menuju sumur dan tidak mengizinkan siapa pun mendekati air bersih ... dan malah mengangkat segelas air berlumpur dan berkata, 'Saya datang untuk membantu dan saya tahu Anda haus '. "Presiden Iran menyalahkan AS karena kekurangan beberapa obat-obatan penting dan membuat hidup warga Iran sulit.(IT/TGM)