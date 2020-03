Trump Ingin Buka Kembali Bisnis AS

US President Donald Trump, faces coronavirus.jpg

Islam Times - Presiden AS Donald Trump pada hari Senin (23/3) mengatakan pemerintahannya sedang mencari cara untuk meringankan pembatasan ekonomi yang ditekankannya beberapa hari sebelumnya bahkan ketika AS bersiap untuk melonjaknya kasus virus corona dan menyatakan memperketat pembatasan pada orang dan bisnis.

"Saya tidak melihat berbulan-bulan," kata Trump tentang durasi pedoman jarak sosial yang telah menyebabkan penutupan sekolah dan bisnis. "Kami akan segera kembali ke bisnis sebagai negara."Saran Trump datang ketika orang lain mengambil langkah-langkah mereka yang paling ketat.Pada hari Senin (23/3), empat negara bagian AS mengumumkan pesanan yang lebih ketat untuk penduduk dan bisnis, seorang anggota Komite Olimpiade Internasional mengungkapkan permainan tahun ini akan ditunda dan kematian AS mendekati 600, menurut data dashboard Universitas Johns Hopkins.Pemerintah federal, kata Trump, akan menggunakan data "untuk merekomendasikan protokol baru" untuk memungkinkan ekonomi lokal "dengan hati-hati melanjutkan aktivitas mereka pada waktu yang tepat."Dia tidak mengatakan kapan protokol itu akan diluncurkan ketika coronavirus menyebar ke seluruh AS.Pernyataan itu merupakan penyimpangan besar dari prediksi Trump beberapa hari yang lalu bahwa pedoman tersebut berpotensi diterapkan selama musim panas. Trump tampaknya memberi sinyal bahwa bagian-bagian negara yang kurang terpukul bisa ditempatkan di bawah pedoman yang kurang ketat daripada negara-negara seperti New York dan California.Pada saat yang sama, Trump mengakui wabah itu hanya akan menjadi lebih buruk di AS. Trump mengatakan bahwa dia setuju dengan prediksi dokter bedah umum bahwa jumlah kasus virus corona akan meningkat."Ini akan menjadi buruk," kata Trump. "Kami berusaha membuatnya jadi jauh, jauh kurang buruk."[IT/r]