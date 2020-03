Eropa dan Amerika adalah Episenter Baru dari Coronavirus

Test for coronavirus, also known as COVID-19.jpg

IslamTimes - Virus corona baru telah menginfeksi lebih dari 395.647 orang dan menewaskan sedikitnya 17.159 orang di seluruh dunia.

Eropa dan Amerika adalah episentrum baru pandemi, dengan AS sebagai negara yang paling terpukul ketiga setelah China dan Italia.New York memiliki jumlah kasus virus corona terbanyak di negara bagian AS. Pada 23 Maret, New York memiliki lebih dari 20.000 kasus yang dikonfirmasi, yang menyumbang hampir 6% dari kasus coronavirus dunia.Secara total, setidaknya 169 negara dan wilayah telah melaporkan kasus. Banyak negara telah mengumumkan penutupan secara nasional untuk memperlambat penyebaran virus dan telah menutup perbatasan mereka atau dengan cara lain membatasi perjalanan. Ini telah menyebabkan ratusan juta orang berada di bawah batasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.[IT/r]