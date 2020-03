WHO: AS Berpotensi Menjadi Markas Corona

IslamTimes- Ditanya apakah Amerika Serikat bisa menjadi pusat pandemi baru, Harris mengatakan, "kita sekarang melihat kenaikan yang sangat besar dalam kasus-kasus di AS, sehingga memiliki potensi itu."

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya melihat "kenaikan sangat besar" dalam infeksi coronavirus di Amerika Serikat yang berpotensi menjadi pusat penyakit baru tersebut.Selama 24 jam terakhir, 85 persen kasus baru berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan kepada wartawan. Dari mereka, 40 persen berasal dari Amerika Serikat, NBC News melaporkan.Ditanya apakah Amerika Serikat bisa menjadi pusat pandemi baru, Harris mengatakan, "kita sekarang melihat kenaikan yang sangat besar dalam kasus-kasus di AS, sehingga memiliki potensi itu.""... Mereka (Amerika Serikat) memiliki wabah yang sangat besar dan wabah yang semakin meningkat intensitasnya," tambah Harris.Secara keseluruhan, wabah global berakselerasi sangat cepat dan dia memperkirakan peningkatan besar dalam jumlah, kasus dan kematian dari 334.981 kasus 14.510 kematian dilaporkan.(IT/TGM)