Iran Pukul Balik Pernyataan Juru Bicara Deplu AS Soal 'Virus Wuhan'

Islam Times - Kementerian Luar Negeri Iran menolak pernyataan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus yang menggambarkan peran AS dalam menciptakan virus corona sebagai "teori konspirasi".

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Senin, 22/03/20, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menolak pernyataan tak berdasar Ortagus yang menggambarkan sebagai bagian dari "teori konspirasi" pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei tentang kemungkinan peran Washington dalam menciptakan COVID-19.Kementerian Luar Negeri meminta juru bicara Departemen Luar Negeri AS untuk merujuk pada artikel yang diterbitkan oleh Global Research, demikian IFP melaporkan."Jika tuduhan yang dibuat oleh dunia terhadap pemerintah AS mengenai virus korona adalah 'teori konspirasi yang ditemukan oleh Iran', maka Anda tidak perlu pergi jauh-jauh; jawab saja sebagian dari pertanyaan yang diterbitkan di 'Global Research'," kata Kementerian dalam tweet itu.Hal itu terjadi setelah Ortagus membantah pernyataan Ayatullah Khamenei tentang kemungkinan peran AS dalam penciptaan COVID-19 yang ia sebut sebagai "Virus Wuhan".Juru bicara Amerika mengatakan bahwa "teori konspirasi tentang Virus Wuhan" sangat berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan 100 persen salah.Pada 23 Maret dalam pidato yang disiarkan langsung oleh TV negara Iran, Ayatullah Khamenei menolak tawaran bantuan AS dalam menangani epidemi virus corona di Iran, dan mengatakan bahwa penyakit itu mungkin telah dibuat oleh AS sebagai bagian dari plot permusuhannya terhadap Iran.Pemimpin juga menekankan bahwa Iran tidak bisa mempercayai AS yang bisa memberikan obat-obatan yang menyebarkan virus atau menyebabkannya tetap di Iran.Global Research sebelumnya menerbitkan artikel op-ed pada 21 Maret, menolak klaim tak berdasar dari beberapa media besar AS dan politisi bahwa coronavirus baru berasal dari China.Artikel itu mengajukan sepuluh pertanyaan kepada Amerika Serikat tentang asal virus. [IT/Onh]