Warga Amerika Luncurkan Kampanye Anti Sanksi AS terhadap Iran

Islam Times - Rakyat Amerika meluncurkan kampanye menentang sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Iran dan mendesak Departemen Keuangan AS (Kantor Pengendalian Aset Asing, OFAC) untuk mencabut sanksi dengan menyebut bahwa Iran sedang bergulat dengan coronavirus (COVID-19).

Kampanye yang berjudul #END COVIDSANCTIONS ’80 HRS OF CALLS FOR 80,000,000 LIVES” dirilis dan menetapkan 80 jam atas nama 80 juta orang Iran yang meminta warga negara Amerika untuk memanggil Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan menuntut agar mereka mencabut sanksi terhadap Iran.Para penggagas kampanye mengeluarkan pernyataan dan menegaskan jika sanksi AS tidak dicabut, Iran akan menghadapi tragedi manusia.Pada minggu yang sama, Cina dan Inggris meminta AS untuk mencabut sanksi terhadap Iran karena kekhawatiran tentang pecahnya virus corona, Presiden AS memberlakukan sanksi baru terhadap negara itu, kata pernyataan itu.Para pegiat menekankan, AS harus mencabut sanksi untuk setidaknya 120 hari atau Iran akan menghadapi tragedi bencana.Beberapa pengguna Twitter menyebut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan beberapa anggota Kongres dengan Hashtag #ENDCOVIDSANCTIONS."Perang ekonomi telah membahayakan nyawa 80 juta orang Iran. Orang Iran meninggal karena COVID-19 setiap 10 menit. Akhiri terorisme ini. Selamatkan nyawa." [IT/Onh]