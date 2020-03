Iran Gunakan Sistem Radar Fatah 14 untuk Cegat F-18

Iran Fatah 14 long-range radar system.jpg

Islam Times - Rekaman yang dirilis tentang bagaimana pertahanan udara Angkatan Darat Iran mengunci jet tempur F-18 yang mendekati perairan di selatan Iran yang mendorong para pakar militer dan media berspekulasi tentang sistem radar Iran yang digunakan untuk mencegat pesawat perang AS. .

Dalam video tersebut, Boeing F-18 Super Hornet terlihat menerima beberapa peringatan dari pertahanan udara Iran sebelum mengubah arah dan berpaling dari wilayah udara selatan Iran.Pasukan Iran memperingatkan jet tempur, jika tetap mempertahankan arah menuju wilayah udara Iran, akan menjadi sasaran tembak rudal pertahanan udara negara itu.Rekaman ini dirilis oleh Republik Islam Iran Broadcasting (IRIB), pada 20 Maret.Pangkalan pertahanan udara Iran di selatan - terletak di dekat kota pelabuhan Bandar Abbas menjalankan berbagai sistem radar yang memantau langit di sudut negara itu, tetapi pengamat percaya video insiden itu tampaknya telah ditangkap oleh sistem radar Iran yang dibangun di dalam negeri, dijuluki Fatah 14 (Conquer 14).Intersepsi memiliki nilai operasi teknis dan psikologis yang tinggi mengingat jet tempur telah terdeteksi semalam oleh Angkatan Udara Angkatan Darat Iran, yang dilengkapi dengan berbagai jenis sistem perang elektronik, dari kantor berita Sputnik Rusia layanan Persia melaporkan pada hari Selasa (24/3).Sistem radar Fatah 14, diluncurkan pada tahun 2015, memiliki jangkauan 600 kilometer dan dapat mendeteksi target udara kecil di ketinggian tinggi.Kelincahan tinggi dan koneksi cepat ke jaringan perintah dan kontrol adalah beberapa fitur lain dari radar semikonduktor.Ini bertahan terhadap perang elektronik dan dianggap sebagai radar terbaik untuk sistem rudal.Jet yang mengganggu itu milik militer AS. Washington belum mengomentari laporan itu, tetapi insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah The New York Times melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mendorong "tindakan keras" terhadap Iran sementara negara itu sibuk memerangi wabah koronavirus baru.Pada Juni 2019, pertahanan udara Iran menembak jatuh RQ-4 Global Hawk buatan AS di atas perairan teritorial Iran di lepas pantai provinsi Hormozgan setelah pesawat nir awak itu melanggar wilayah udara negara itu pada misi mata-mata.[IT/r]