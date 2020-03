Pentagon Memperingatkan Wabah Coronavirus Bisa Berlangsung Berbulan-bulan Di AS

IslamTimes- "Saya pikir kita perlu merencanakan ini setidaknya selama beberapa bulan dan kita mengambil semua tindakan pencegahan untuk melakukan itu," tambah kepala Pentagon.

Departemen Pertahanan AS telah memperingatkan bahwa penyebaran koronavirus yang menyebar cepat di negara itu dapat berlanjut selama berbulan-bulan dan militer Amerika akan terus mendukung upaya untuk melawan krisis COVID-19.Penyakit yang sangat menular itu dapat bertahan selama "berbulan-bulan," Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan pada hari Selasa ketika ditanya berapa lama wabah dapat berlangsung dan berapa lama militer akan melanjutkan dukungannya untuk melawan pandemi tersebut."Saya pikir kita perlu merencanakan ini setidaknya selama beberapa bulan dan kita mengambil semua tindakan pencegahan untuk melakukan itu," tambah kepala Pentagon.Pandemi virus corona telah menewaskan lebih dari 720 orang dan menginfeksi lebih dari 55.000 orang di Amerika Serikat, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.Para ahli kesehatan AS telah dengan keras menegur pemerintahan Presiden Donald Trump karena awalnya meremehkan krisis dan tertinggal dalam upaya pengujian.Pada hari Senin, Esper mengumumkan lebih banyak pembatasan keamanan bagi mereka yang memasuki Pentagon."Secara terpisah, Jenderal AS Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan wabah itu bisa berlangsung hingga Juli, mengutip dari pengalaman negara lain."Jika itu berlaku, Anda mungkin melihat akhir Mei, Juni, sesuatu dalam kisaran itu, bisa sampai akhir Juli," kata Milley.(IT/TGM)