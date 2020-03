Rusia Menyerukan AS Untuk Mencabut Sanksi Iran Secepatnya Di Tengah Wabah Coronavirus

IslamTimes- Kedua pihak bertukar pandangan mereka tentang pecahnya coronavirus di dua negara dan dunia terutama upaya Iran untuk memerangi penyakit mematikan pada kondisi sanksi saat ini dan perkembangan politik di Afghanistan serta upaya internasional tentang sanksi sepihak AS yang dikenakan terhadap berbagai negara.

Dalam percakapan teleponnya dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Rabu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Rusia telah meminta AS untuk mencabut sanksi Iran sesegera mungkin yang menghambat perang Iran melawan epidemi virus corona.Kedua pihak bertukar pandangan mereka tentang pecahnya coronavirus di dua negara dan dunia terutama upaya Iran untuk memerangi penyakit mematikan pada kondisi sanksi saat ini dan perkembangan politik di Afghanistan serta upaya internasional tentang sanksi sepihak AS yang dikenakan terhadap berbagai negara.Lavrov menekankan, "Rusia ingin AS mencabut sanksi Iran dalam waktu sesingkat mungkin yang menghambat pertempuran Iran melawan COVID-19."(IT/TGM)