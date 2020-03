Iran: Sanksi Ilegal AS terhadap Iran Bahayakan Nyawa Manusia Tidak Hanya di Iran

Majid Takht-e Ravanchi. Iran’s Ambassador to the United Nations.jpg

Islam Times - Utusan PBB Iran mengatakan sanksi AS terhadap negara itu telah membahayakan "nyawa banyak orang tidak hanya di Iran, tetapi juga di seluruh dunia."

"Kelanjutan dari sanksi ilegal AS terhadap Iran hanya akan berdampak negatif pada kemampuan Iran untuk mengendalikan penyakit ini. Akibatnya, orang-orang Iran akan lebih menderita akibat kebijakan kebangkrutan ini, seperti halnya negara-negara lain di planet kita yang saling terhubung,” kata Majid Takht-e Ravanchi dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh USA Today, Rabu (25/3)."Desakan AS untuk melanjutkan - atau bahkan menggandakan - pada kebijakan sanksi tidak hanya tidak bermoral dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga membahayakan kehidupan banyak orang tidak hanya di Iran, tetapi juga di seluruh dunia," catat diplomat senior itu.Dia juga menegaskan bahwa meskipun Iran sedang mengalami kondisi yang baik dalam hal kemampuan medis dibandingkan dengan negara-negara lain, itu "kurang lengkap" untuk mencegah covid-19 daripada yang lain.Duta Besar Iran untuk PBB selanjutnya menolak klaim yang dibuat oleh para pejabat AS tentang pembebasan barang-barang kemanusiaan dari sanksi."Itu bukan kenyataan. Saluran keuangan yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi, bahkan untuk komoditas kemanusiaan, tidak tersedia, karena lembaga keuangan khawatir tentang pembalasan AS jika mereka menemukan diri mereka melanggar undang-undang AS," kata Ravanchi.[IT/r]