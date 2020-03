Iran Larang Perjalanan Antarkota untuk Cegah Gelombang Corona

Metro Tehran.jpg

IslamTimes - Iran mulai memberlakukan larangan perjalanan antarkota pada Kamis di tengah kekhawatiran gelombang kedua infeksi virus corona di negara Timur Tengah yang terdampak paling parah tersebut, demikian pejabat Iran saat konferensi pers.

"Mereka yang telah melakukan perjalanan untuk liburan Tahun Baru Iran harus segera kembali ke kotanya tanpa melakukan transit di kota mana pun dalam perjalanan pulang," kata anggota markas besar nasional yang menangani virus corona, Hossein Zolfaghari."Penutupan sekolah dan universitas serta penangguhan perkumpulan masyarakat diperpanjang," katanya, menambahkan bahwa siapa pun yang melanggar instruksi tersebut akan menanggung konsekuensi hukum.Dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lain, Iran menanggung beban yang lebih berat dalam menghadapi wabah corona karena sampai saat ini Amerika Serikat masih memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara Republik Islam itu.Meskipun Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS siap membantu meringankan negara mana pun untuk mengatasi bencana corona, komitmen itu tak diwujudkan dengan mencabut sanksi ekonominya atas Iran.Pihak Iran sudah berkali-kali mengatakan bahwa sanksi AS itu menyulitkannya dalam mengatasi wabah corona. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan sanksi yang diberlakukan AS terhadap Iran itu tidak manusiawi dan tidak etis.[IT/r]