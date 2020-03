Senat AS Setujui Dana Senilai US$ 2 Triliun untuk Penanganan COVID-19

US Senate.jpg

Islam Times - Senat Amerika Serikat pada Rabu (25/3) menyetujui dana sebesar US$ dua triliun (sekitar 32.400 triliun rupiah) untuk membantu para tuna karya dan industri yang terkena dampak pandemi jenis baru virus corona (COVID-19), serta mengalokasikan miliaran dolar untuk membeli perlengkapan medis.

Meskipun sempat terjadi perdebatan, usulan dana bantuan itu disetujui oleh 96-0 anggota Senat. Akan tetapi, usulan Senat itu masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat AS yang akan mengikuti pemungutan suara minggu ini.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump berjanji segera menandatangani usulan itu agar dapat menjadi undang-undang saat dokumen tersebut ada di meja kerjanya. "Saya segera tanda tangani," kata Trump ke awak media, Rabu (25/3).Perlu diketahui, sejumlah bawahan Trump ikut aktif dalam lobi pengesahan usulan dana bantuan itu.Sekitar 500 miliar dolar AS dari dana bantuan itu dianggarkan untuk membantu industri yang terkena dampak pandemi, sementara uang dengan jumlah yang sama juga dialokasikan untuk bantuan langsung tunai ke jutaan keluarga di Amerika Serikat. Rencananya, tiap kepala keluarga akan menerima 3.000 dolar AS.Dana bantuan itu kemungkinan akan jadi paket stimulus terbesar yang pernah disahkan Kongres.Paket stimulus itu bertujuan untuk menggelontorkan dana tunai ke masyarakat demi meredam dampak pandemi yang telah menewaskan lebih dari 900 jiwa di Amerika Serikat dan menginfeksi sekitar 60.000 orang.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan AS dapat menjadi salah satu pusat penyebaran COVID-19 dunia, selain China dan Italia.Ajudan utama Trump serta para senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengumumkan mereka menyetujui dana bantuan itu setelah berunding selama lima hari.Senat sempat menunda pemungutan suara untuk menyetujui dana bantuan tersebut karena dua kubu terlibat debat. Akan tetapi pemungutan suara tetap berlangsung pada Rabu.Sejumlah senator Partai Republik mendesak agar beberapa poin dalam usulan itu diubah sehingga para pekerja yang diberhentikan tidak lagi menerima pesangon dari perusahaan. Namun, upaya itu gagal dilakukan tepat sebelum Senat menyetujui dana bantuan tersebut.[IT/r]