Koronavirus AS: 10.000 Kasus Baru Dilaporkan dalam Satu Hari ketika Senat Sepakati Paket Bantuan

IslamTimes - Coronavirus baru telah menginfeksi 10.000 orang lebih dalam rentang satu hari di seluruh Amerika Serikat, meningkatkan kekhawatiran bahwa negara itu bisa menjadi pusat baru pandemi.

Jumlah kasus virus korona yang diketahui di Amerika Serikat mendekati 70.000 pada hari Kamis (26/3), setelah lebih dari 10.000 kasus baru dipastikan terinfeksi dalam satu hari, menurut Worldometers - sebuah situs web yang mengumpulkan data pada COVID-19.Pejabat kesehatan juga melaporkan 1.031 total kematian di negara itu pada Rabu (25/3) malam.Negara Bagian New York, pusat penyakit pernafasan baru di AS, hanya mengkonfirmasi lebih dari 30.811 kasus pada hari Rabu, naik lebih dari 5.000 sejak Selasa pagi. Negara telah mengkonfirmasi lebih dari 366 kematian sejauh ini.Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan pada hari Selasa bahwa dia mengharapkan untuk melihat puncak dalam epidemi dalam 14-21 hari lagi.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan awal pekan ini bahwa virus semakin cepat.[IT/r]