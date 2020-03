Laporan: Roket Mendarat di dekat Zona Hijau Baghdad, Helikopter AS Beterbangan

Iraqi security forces stand guard near the gates of Baghdad's heavily fortified Green Zone.JPG

IslamTimes - Setidaknya satu roket ditembakkan di sekitar Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad, di mana Kedutaan Besar Amerika berada, menurut laporan setempat. Pesawat militer terlihat melayang-layang di daerah itu tak lama setelah itu.

Ledakan itu mengguncang ibukota Irak pada Jumat (27/3) pagi waktu setempat, menurut Al-Arabiya, dengan beberapa laporan yang menyatakan "sejumlah besar" helikopter Amerika bersenjata terlihat berputar-putar di daerah itu sesudahnya.# BREAKING # SEKARANG Ledakan keras mengguncang ibukota Irak, #Baghdad, diikuti dengan penerbangan besar-besaran helikopter Amerika. # Irak # AS # PMU # Iran # IRGCpic.twitter.com / xZOqY2EYJI- Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) 27 Maret 2020Insiden itu terjadi hanya sehari setelah penembakan roket yang menargetkan Zona Hijau memicu evakuasi personel Amerika dari Kedutaan Besar AS, dengan dua proyektil mendarat di dekat Komando Operasi Baghdad, yang mengoordinasikan pasukan keamanan negara.Pandemi virus korona yang berkembang pesat telah mendorong eksodus pasukan asing yang ditempatkan di Irak sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin AS, dengan Inggris mengumumkan pekan lalu bahwa hanya "personil militer kunci" yang akan tetap berada di negara itu.Inggris diikuti oleh Perancis, yang memindahkan 100 tentara pada hari Rabu (25/3). Sementara AS belum menarik pasukannya, virus telah mendorong "reposisi" pasukan Amerika, yang dikonsolidasikan di daerah yang lebih aman.Pasukan Irak, sementara itu, juga menunda operasi pelatihan karena wabah itu.[IT/r]