AS Memberlakukan Sanksi Baru terhadap Perusahaan dan Individu Iran dan Irak

US Treasury Department building in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap 20 perusahaan, pejabat, dan individu di Iran dan Irak, meskipun tekanan global yang meningkat pada AS untuk mengakhiri sanksi terhadap Iran ketika negara itu memerangi pandemi virus corona.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (26/3) bahwa sanksi membekukan aset yang dimiliki AS dari orang-orang yang ditunjuk dan umumnya melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.Pernyataan itu menuduh mereka telah mendukung Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan Pasukan Quds IRGC, serta Kata'ib Hezbollah dari Irak, sebuah kelompok perlawanan pro-pemerintah, dan gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, sebuah subdivisi Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU).Departemen keuangan AS juga menuduh orang-orang dan entitas tersebut menyelundupkan senjata ke Irak dan Yaman dan menjual minyak Iran ke pemerintah Suriah.Selama sepekan terakhir, seruan telah meningkat di panggung internasional bagi AS untuk mencabut sanksi ilegal, yang telah menghambat akses Tehran untuk menyelamatkan pasokan medis pada saat kritis saat ini.Memalingkan telinga terhadap panggilan-panggilan itu, AS malah mengklaim kesiapan untuk membantu Iran, dengan Presiden Donald Trump mengatakan "yang harus mereka (Iran) lakukan hanyalah bertanya."Iran telah secara bulat mengecam klaim tersebut sebagai munafik, dengan mengatakan jika AS benar-benar berusaha untuk membantunya, dia harus mencabut sanksi yang menargetkan Republik Islam.[IT/r]