Ilmuwan Iran yang Ditahan AS: AS Biarkan Para Tahanan Tewas Oleh Corona

Sirous Asghari at his graduation from Philadelphia’s Drexel University in 1997.jpg

Islam Times - Seorang ilmuwan Iran yang ditahan oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE) mengatakan, penanganan ICE terhadap virus corona atau wabah COVID-19 dapat membunuhnya bersama dengan banyak tahanan lain, menurut sebuah laporan.

Harian Inggris Guardian menerbitkan wawancara dengan profesor ilmu dan teknik material Iran Sirous Asghari pada hari Jumat (27/3) merinci kondisi penjara yang "tidak manusiawi" di fasilitas ICE-nya.Asghari, yang ditahan tanpa batas waktu oleh ICE meskipun dibebaskan dari pengadilan AS pada November lalu, mengatakan bahwa sedikit yang dilakukan untuk melindungi para tahanan dari wabah di pusat penahanannya yang “kotor dan penuh sesak”.Dalam panggilan telepon dari Alexandria Staging Facility (ASF) di Alexandria, Louisiana, Asghari mengatakan, fasilitas tempat ditahan tidak memiliki praktik pembersihan dasar dan terus membawa masuk tahanan baru yang berpotensi terkena virus dari seluruh negeri."Sirkulasi orang-orang di bawah wabah coronavirus ini benar-benar omong kosong ... coronavirus adalah bom virus yang menunggu untuk meledak di sini," katanya.Ditambahkannya, tahanan tidak memiliki akses ke pembersih tangan atau masker dan kamar mandi dan ruang tidur tidak dibersihkan secara teratur meskipun kondisi sangat ramai."Cara ICE memandang orang-orang ini bukanlah seperti mereka adalah manusia, tetapi benda yang harus disingkirkan," kata Asghari.Selama dua minggu, ASF melarang Asghari, yang berusia 59 dan memiliki sejarah masalah pernapasan serius, mengenakan topeng pelindung sendiri yang dia bawa ke fasilitas."Saya rasa saya tidak akan bertahan hidup," katanya, mengingat perawatan para tahanan.Mehrnoush Yazdanyar, seorang pengacara dan pakar hukum sanksi yang membantu keluarga Asghari, percaya penahanan Asghari adalah "mengerikan" karena mengancam hidupnya meskipun tidak bersalah.“Ini adalah seseorang yang ditahan secara tidak sah. Sekarang jika dia terkena korona, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil,” katanya.Asghari, ayah tiga anak dan seorang profesor di Universitas Teknologi Sharif Iran yang terkemuka, memperoleh gelar doktor teknik materialnya di Drexel University di Pennsylvania pada tahun 1997.Setelah kembali ke AS pada tahun 2017 dengan istrinya dan paspor dan visa yang sah, Asghari menemukan bahwa dia sedang diawasi dan dituntut oleh pemerintah AS karena dugaan pelanggaran undang-undang sanksi AS yang menargetkan Iran.Namun, akademisi Iran dibebaskan setelah hakim memutuskan bahwa bukti pemerintah AS terhadapnya tidak cukup.Meskipun keputusan November 2019, Asghari telah dipenjara oleh ICE karena AS sebelumnya telah mencabut visa aslinya.Akademisi Iran telah meminta ICE untuk membiarkan dia membeli tiketnya sendiri kembali ke Iran, tetapi dia belum bisa pergi ke hadapan seorang hakim imigrasi dan belum diberikan ikatan untuk setidaknya menunggu di AS dengan putrinya, kata Guardian.Asghari akhirnya dipindahkan ke ASF pada 10 Maret, ketika coronavirus secara resmi dinyatakan sebagai pandemi global.[IT/r]