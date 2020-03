Iran: Sanksi Baru AS, Contoh Kebijakan Tidak Manusiawi

Islam Times - Juru Bicara Misi Iran untuk PBB Alireza Miryousefi menggambarkan sanksi baru anti-Iran sebagai contoh kebijakan AS yang tidak manusiawi dab didorong oleh "Sekretaris Kebencian" terhadap Iran.

Dalam tweet yang ditulis pada Jumat, 27/03/20, Miryousefi menulis, “Imposing new sanctions while Iranians are fighting #COVID19, & amidst a growing number who are advocating ending US #economicterrorism on Iran, is simply another example of an inhuman US policy, driven by "Secretaries of Hate" toward Iran.#Medicalterroris.”Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 26/03/20, sanksi itu membekukan aset AS dari orang-orang yang ditunjuk dan umumnya melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.Selain itu, sanksi AS juga menyasar mereka yang diduga mendukung Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan Pasukan Quds IRGC, serta Kata'ib Hezbollah Irak, sebuah kelompok perlawanan pro-pemerintah, dan gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, sebuah subdivisi Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU).Departemen Keuangan AS juga menuduh mereka melakukan penyelundupan senjata ke Irak dan Yaman dan menjual minyak Iran ke pemerintah Suriah.Selama sepekan terakhir, komunitas internasional menekan AS untuk mencabut sanksi ilegal, yang telah menghambat akses Tehran untuk mendapatkan akses medis karena negara itu berusaha melawan virus corona dan membantu merawat para pasien. [IT/Onh]