Zarif: AS Cari Bantuan Perangi Corona, Tapi Menolak Menghentikan Terorisme Ekonomi

Islam Times - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, meskipun Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia, membutuhkan bantuan orang lain untuk memerangi pandemi virus corona, namun AS menolak menghentikan "terorisme ekonomi" terhadap Iran.

"# Covid19 merusak dunia, tidak menyisakan bangsa. Bahkan ekonomi terbesar di dunia membutuhkan orang lain untuk membantunya melawan pandemi, namun menolak untuk menghentikan #EconomicTerrorism melawan Iran,” tweet Zarif, pada Kamis, 26/03/20.Zarif merujuk pada sebuah artikel di The Wall Street Journal yang mengutip pernyataan Blue House kepresidenan Seoul yang menyatakan bahwa Trump telah meminta Korea Selatan mengirim peralatan medis ke AS untuk memerangi virus corona.Ketika coronavirus yang mematikan sedang membinasakan Iran dan penentangan global terhadap sanksi ilegal AS terhadap Iran semakin meningkat, Departemen Keuangan AS memberlakukan serangkaian sanksi baru pada republik Islam tersebut pada Kamis, yang menargetkan industri konstruksi dan jasa maritim Iran."Apakah AS menginginkan 'pandemi selamanya'? Keharusan moral untuk berhenti memperhatikan sanksi pelaku intimidasi."Tehran sangat terhambat untuk memerangi wabah tersebut karena sanksi AS.Pada hari Selasa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara seperti Iran yang menghadapi pandemi coronavirus untuk dievaluasi ulang dan menghindari laju hancurnya sistem medis."Pada saat genting ini, baik karena alasan kesehatan masyarakat global, dan untuk mendukung hak dan kehidupan jutaan orang di negara-negara ini, sanksi sektoral harus dikurangi atau ditangguhkan," kata Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan."Dalam konteks pandemi global, menghambat upaya medis di satu negara mempertinggi risiko bagi kita semua." [IT/Onh]