Universitas Johns Hopkins: AS Lewati 100.000 Kasus Covid-19

A New York City Fire Department Emergency Medical Technician (EMT).JPG

Islam Times - Amerika Serikat mencapai lebih dari 100.000 infeksi virus korona, memperluas celah atas negara-negara yang tertimpa bencana saat negara itu mengukuhkan tempatnya sebagai tempat teratas di dunia untuk penyakit mematikan itu.

Dengan pembaruan terbaru pelacak Covid-19 Universitas Johns Hopkins, AS telah menghitung 100.717 kasus virus, melampaui Italia, negara yang paling parah dihantam, oleh lebih dari 14.000 pasien.Keduanya sekarang telah melampaui China, tempat wabah itu bermula, karena infeksi baru di daratan terus meningkat.Berita AS mencapai tonggak baru dalam pandemi coronavirus datang setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memaksa pembuat mobil untuk membuat ventilator yang menyelamatkan jiwa bagi pasien Covid-19 yang telah mengalami komplikasi parah dari penyakit tersebut.[IT/r]