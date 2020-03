Jumlah Kasus Infeksi Covid-19 di AS Lampaui 100 Ribu Orang

Islam Times - Jumlah kasus virus korona (covid-19) di Amerika Serikat telah melonjak melampaui 100 ribu. Data ini menjadikan AS sebagai negara dengan infeksi tertinggi covid-19 di dunia, jauh melewati Tiongkok dan Italia yang berada di kisaran 80 ribu kasus.

Berdasarkan data terbaru Universitas Johns Hopkins pada Sabtu 28 Maret 2020, jumlah infeksi covid-19 di seantero AS mencapai 104.007 dengan 1.702 kematian dan 890 pasien sembuh.Kamis kemarin, AS secara resmi melewati Tiongkok dan juga Italia dalam hal jumlah kasus covid-19. Saat ini, jumlah infeksi covid-19 di Tiongkok mencapai 81.905, dan Italia 86.498.Secara global, total kasus covid-19 telah melampaui 597 ribu dengan lebih dari 27 ribu kematian. Sementara total pasien covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh menyentuh angka 131.698.Dari total kasus covid-19 di AS, sebagian besarnya ada di negara bagian New York. Jumlah kasus covid-19 di negara bagian New York melampaui 6.000, dengan lebih dari 500 pasien dinyatakan meninggal.Dikutip dari Global News, tambahan data kasus covid-19 di AS diumumkan saat Kongres meloloskan paket stimulus ekonomi terkait pandemi covid-19 senilai USD2,2 triliun atau setara Rp35.778 triliun. Presiden AS Donald Trump telah menandatangani paket stimulus tersebut pada Jumat kemarin.Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir Desember. Sementara untuk di AS, kasus perdananya muncul pada 20 Januari.Meski angka kasus covid-19 di AS kini menjadi yang tertinggi di dunia, angka kematiannya masih jauh lebih rendah dari Tiongkok dan Italia. Pasien meninggal akibat covid-19 di Tiongkok kini mencapai 3.299, dan di Italia 9.134. [IT/Onh/Detik]