Menlu Iran: AS Sandera Para Ilmuwan Iran

Islam Times - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta Washington untuk membebaskan para ilmuwan Iran yang tidak bersalah yang dipenjara di fasilitas AS yang mengerikan di tengah pandemi virus corona.

"AS telah menyandera beberapa ilmuwan Iran — tanpa tuduhan atau tuduhan sanksi palsu - & tidak membebaskan mereka; bahkan ketika pengadilannya sendiri menolak tuduhan absurd, "kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada Jumat, 27/03/20.Sebelumnya harian Guardian menerbitkan wawancara dengan profesor ilmu dan teknik material Iran Sirous Asghari pada hari Jumat merinci kondisi penjara "tidak manusiawi" di fasilitas ICE-nya.Asghari, yang ditahan tanpa batas waktu oleh ICE meskipun dibebaskan dari pengadilan AS pada November lalu, mengatakan sedikit yang dilakukan untuk melindungi para tahanan dari wabah di pusat penahanannya yang “kotor dan penuh sesak”.Amerika Serikat memiliki sejarah panjang pelecehan terhadap Iran dan Iran-Amerika di AS, banyak dari mereka adalah akademisi yang dituduh melanggar sanksi AS terhadap Iran. [IT/Onh]