Jenderal AS Peringatkan Rencana Serangan Pentagon terhadap Kata'ib Hezbollah Irak

US soldiers at a US military base north of the Iraqi capital Baghdad.jpg

Islam Times - Seorang jenderal AS di Irak memperingatkan arahan rahasia Pentagon, yang meminta komandan militer AS untuk mempersiapkan serangan melawan kelompok anti-teror Kata'ib Hezbollah Irak.

Beberapa pejabat Amerika, yang mengetahui arahan atau penjelasan singkat itu, mengatakan kepada The New York Times pada Jumat (27/3) bahwa Pentagon pekan lalu memerintahkan rencana di Komando Pusat militer AS dan di Irak untuk menyusun strategi menyerang Kata'ib Hezbollah, yang merupakan bagian dari kelompok anti-teror Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau Hashd al-Sha'abi.Sebagai tanggapan, para pejabat mengatakan, letnan jenderal militer AS Robert P. White menulis sebuah memorandum yang memperingatkan biaya dan risiko serangan semacam itu, yang bisa "berdarah dan kontraproduktif."Mereka menambahkan, Jenderal White juga telah memperingatkan bahwa tindakan militer baru akan membutuhkan ribuan pasukan Amerika untuk dikerahkan ke Irak dan mengalihkan sumber daya dari misi yang ada di sana.Para pejabat lebih lanjut mengatakan memo itu menunjukkan kemungkinan serangan Irak bertentangan dengan perjanjian saat ini dengan pemerintah Baghdad yang memungkinkan pasukan Amerika untuk beroperasi di negara itu.Washington menyalahkan Kata'ib Hezbollah atas selusin serangan roket terhadap pasukan Amerika yang berbasis di Irak selama beberapa bulan terakhir. Dia mengklaim bahwa kelompok itu didukung oleh Iran.AS juga telah melakukan serangkaian serangan udara mematikan di pangkalan militer Irak, yang dikecam oleh Baghdad sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan agresi yang menargetkan terhadap angkatan bersenjata resminya.Para pejabat Amerika mengatakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Robert C. O'Brien, penasihat keamanan nasional, mendorong tindakan agresif terhadap kelompok-kelompok perlawanan Irak, sementara pemimpin Pentagon Mark T. Esper dan Jenderal Mark A. Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, mewaspadai eskalasi militer yang tajam.Namun, mereka menambahkan, Esper mengizinkan perencanaan untuk kampanye baru di Irak.Demikian pula, selama pertemuan Oval Office pada 19 Maret, Presiden AS Donald Trump tidak membuat keputusan tentang apakah dia akan mengesahkan serangan baru di Irak, tetapi membiarkan perencanaan untuk dilanjutkan.Awal pekan ini, Kata'ib Hezbollah mengadakan latihan militer, dijuluki Hunting the Crow (Berburu Gagak), di kota Jurf al-Nasr di dekat Baghdad, untuk mempersiapkan diri dalam memerangi pasukan pendudukan AS setelah aktivitas Amerika yang mencurigakan.Juru bicara Kata'ib Jaafar al-Husseini mengatakan senjata canggih dengan amunisi langsung digunakan dalam latihan, yang mensimulasikan sejumlah pola keterlibatan, termasuk menghadapi serangan udara dan pemaparan tanah, dan pertempuran di lingkungan hutan.[IT/r]