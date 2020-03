AS Berusaha Eksploitasi Pandemi Coronavirus untuk Genosida di Iran

Islam Times- Sanksi tersebut juga menargetkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan negara itu, meskipun Mahkamah Internasional memutuskan putusan yang melarang sanksi terkait bantuan pada tahun 2018.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengeksploitasi pandemi coronavirus untuk meningkatkan kekuatan polisi domestiknya, sementara juga berusaha melakukan "genosida" terhadap Iran atas permintaan menteri Israel Benjamin Netanyahu, menurut seorang analis politik dan mantan kandidat Senat AS.AS memiliki sejarah panjang melecehkan Iran dan warga Iran-Amerika di AS, banyak dari mereka telah menjadi akademisi yang dituduh melanggar sanksi AS terhadap Iran.Pada Mei 2018, AS memberlakukan kembali sanksi yang luas terhadap negara itu setelah negara itu menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015.Sanksi tersebut juga menargetkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan negara itu, meskipun Mahkamah Internasional memutuskan putusan yang melarang sanksi terkait bantuan pada tahun 2018."Pemerintah [AS] yang sama juga melakukan kejahatan ini terhadap rakyat Iran dan mengeksploitasi pandemi coronavirus ini untuk kepentingan lobi Israel dan Zionis rezim Israel, ”kata Mark Dankof, mantan kandidat Senat AS yang juga penyiar di San Antonio, Texas.Seorang ilmuwan Iran yang ditahan oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE) mengatakan bahwa penanganan ICE terhadap virus corona, wabah COVID-19 dapat membunuhnya bersama dengan banyak tahanan lain, menurut sebuah laporan.Harian Inggris Guardian menerbitkan wawancara dengan profesor ilmu dan teknik material Iran Sirous Asghari pada hari Jumat yang merinci kondisi penjara "tidak manusiawi" di fasilitas ICE-nya.Asghari, yang ditahan tanpa batas waktu oleh ICE meskipun dibebaskan dari pengadilan AS pada November lalu, mengatakan bahwa sedikit yang dilakukan untuk melindungi para tahanan dari wabah di pusat penahanannya yang “kotor dan sesak”.(IT/TGM)