IRGC Peringatkan AS untuk Tinggalkan Wilayah Timur Tengah

Kepala Komandan Garda Revolusi Islam (IRGC) Jenderal Hossein Salami mengatakan, Amerika harus menggunakan militer mereka di negara mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan tidak mengirim tentaranya ke wilayah tersebut.Ketua Komandan IRGC sekali mengecam keberadaan Amerika di wilayah itu, dengan mengatakan, "Ketika Amerika berada di wilayah itu, mereka akan menyakiti diri mereka sendiri dan bangsa-bangsa di wilayah itu, dan memperbanyak mereka hanya menghasilkan kemunduran pasukan mereka sendiri. Dan Kerusakan pada negara-negara di kawasan ini. "Mengenang serangan rudal IRGC di pangkalan udara AS, Ain al-Asad, di Irak, ia berkata, "Beberapa pejabat AS mengumumkan setelah serangan yang mereka inginkan melakukan operasi terbatas terhadap Iran, yang tidak lebih dari ancaman politik."Mengacu pada keunggulan Iran di kawasan itu, ia mencatat, "AS tahu dengan baik kekuatan Republik Islam Iran dan tahu betul bagaimana Iran akan membalas segala upaya dan agresi Washington.""Kami menganjurkan para pejabat AS untuk benar-benar peduli tentang kehidupan orang-orang mereka di New York dan negara-negara yang terlibat dengan coronavirus, bukan hanya memainkan film Hollywood dan membunuh warga di Irak," kata Salami, menambahkan, "Alih-alih mengerahkan pasukan mereka di seluruh dunia untuk menggusur orang, lebih baik perjuangan mereka di amerika serikat untuk menyelesaikan masalah rakyatnya sendiri, seperti iran, yang telah menggunakan angkatan bersenjatanya untuk mengkontrol virus corona. ""Dari hari pertama pecahnya coronavirus di Iran, kami menggunakan semua kemampuan IRGC dan Basij untuk melawan virus," ungkapnya.“Sejak awal, semua rumah sakit tetap dan lapangan dimobilisasi untuk merawat pasien coronavirus,” tambah salami.Kepala IRGC mengatakan, "Basij saat ini memproduksi sekitar 3 juta masker per hari, yang didukung oleh Markas Besar Combat dan Pencegahan Coronavirus dan Kementerian Kesehatan."(IT/TGM)