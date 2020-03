AS Blokir Aset Iran Pembelian Peralatan Medis untuk Melawan COVID-19

Medic treating a patient infected with the new coronavirus at a hospital in Tehran, Iran.jpg

Islam Times - Iran menolak laporan Amerika Serikat yang mengklaim menyetujui untuk memberikan keringanan sanksi kepada negara-negara tertentu untuk membuka jalan bagi Republik Islam mengakses aset beku dan membeli pasokan medis dan peralatan yang diperlukan untuk memerangi pandemi virus corona baru.

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu (28/3) bahwa Washington terus memblokir aset Iran yang diperlukan untuk membeli obat-obatan dan peralatan yang dapat membendung pandemi COVID-19.Pejabat itu membuat pernyataan dalam menanggapi beberapa laporan mengklaim bahwa Washington telah memberikan keringanan kepada beberapa negara yang memungkinkan mereka untuk melepaskan aset Iran yang dibekukan untuk membantu Tehran membeli pasokan medis yang mendesak."Upaya beberapa negara telah menyebabkan pembebasan sejumlah uang bank sentral Iran," kata seorang sumber kepada kantor berita Middle East Eye yang berbasis di London, Jumat (27/3)."Negara-negara itu akan menerima pengabaian sanksi [karena melepaskan aset beku Iran], ini telah diberikan dan kami mengikuti masalah ini," tambah sumber itu.Bergulat dengan wabah koronavirus, Iran menghadapi sanksi besar Amerika yang menargetkan setiap aspek ekonomi Iran.Banyak pemimpin dunia, tokoh dan kelompok telah meminta AS untuk menangguhkan sanksi yang berdampak negatif terhadap upaya Iran untuk mengekang wabah tersebut.Washington, bagaimanapun, telah menolak seruan tersebut, membantah laporan baru-baru ini bahwa mereka berusaha untuk mengurangi sanksi terhadap Iran.Iran telah berusaha untuk melawan larangan AS membatasi bantuan yang sangat dibutuhkan dengan meningkatkan pengembangan peralatan dan pasokan medis yang diperlukan sendiri.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada 7 Maret mengecam Presiden AS Donald Trump karena memperketat sanksi "ilegal" terhadap Iran, mengatakan langkah seperti itu bertujuan untuk menguras sumber daya Republik Islam yang diperlukan dalam perang melawan coronavirus novel.[IT/r]