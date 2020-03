Menhan: Iran Akan Meningkatkan Daya Ledak Rudal

Defense Minister Brigadier General Amir Hatami standing by the missile Balaban.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan Iran berencana akan meningkatkan daya ledak hulu ledak misilnya dan meningkatkan kecepatan mereka.

Mengumumkan proyek pertahanan untuk tahun kalender Persia saat ini yang dimulai minggu lalu, Hatami mengatakan rudal darat-ke-darat Iran telah mencapai akurasi tertinggi, menambahkan ada pekerjaan yang sedang dilakukan untuk meningkatkan dampaknya.Pekerjaan itu termasuk "meningkatkan daya ledak hulu ledak dengan meningkatkan muatan mereka", katanya. "Ada juga program penelitian yang sangat baik tentang kecepatan, kemampuan manuver dan kelincahan mereka," tambah Hatami.Menteri juga menguraikan rencana Iran untuk mengungkap rudal jelajah yang diluncurkan melalui udara (ALCM) tahun ini.Rudal jelajah, katanya, akan menjadi lebih responsif dan mampu digunakan saat bergerak.Dia menyentuh pada pembukaan sistem pertahanan udara Khordad 15 dan produksi rudal yang tepat dan taktis sebagai "titik balik" dalam kemampuan rudal Iran.Khordad 15 yang dibuat secara lokal digunakan dalam menjatuhkan drone Global Hawk yang canggih setelah pesawat AS melanggar wilayah udara Iran di provinsi Hormozgan selatan pada Juni tahun lalu.Menteri pertahanan juga merujuk pada serangan rudal 8 Januari Iran di pangkalan udara Ain al-Asad yang diduduki AS di provinsi Anbar barat Irak.Serangan terjadi sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan anti-teror terkemuka Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh Washington setelah kedatangannya di ibukota Irak atas undangan pemerintah Baghdad.Pasukan AS awalnya melaporkan tidak ada korban, tetapi kemudian muncul bahwa setidaknya 110 tentara mengalami cedera otak traumatis (TBI).[IT/r]Hatami mengatakan tanggapan itu memiliki kepentingan taktis karena itu adalah serangan pertama di pangkalan AS di Irak dan memulihkan kekuatan pencegahan Iran.Pembunuhan Jenderal Soleimani "tidak memiliki nilai operasional, tetapi tujuan musuh adalah untuk menantang kekuatan Republik Islam Iran," katanya.Hatami mengatakan serangan rudal pembalasan menghancurkan Ain al-Asad dan memberikan "tanggapan yang menghancurkan" kepada musuh-musuh.Iran, dalam banyak kesempatan, mengatakan misilnya melayani tujuan pertahanan diri. Pada bulan November, sebuah studi penelitian Pentagon memuji prestasi Iran dalam program rudal balistiknya meskipun ada beberapa dekade sanksi.