Pasukan AS Berkemas dan Meninggalkan Pangkalan Udara Kirkuk

US soldiers walk from K-1 airbase to Iraqi security forces, in Kirkuk, Iraq.JPG

IslamTimes - Pasukan AS dan koalisi telah meninggalkan pangkalan udara di Kirkuk, Irak, dan memberikan peralatan bernilai satu juta dolar kepada pasukan keamanan Irak. Namun, penarikan besar-besaran yang diminta oleh pemerintah Irak masih dalam pertimbangan.

Dengan pandemi Covid-19 menjadi berita utama di AS, pasukan AS di Irak telah terlibat dalam retret yang tenang di luar negeri. Terlepas dari desakan Presiden Donald Trump untuk meninggalkan pasukan di Irak setelah serangkaian bentrokan dengan milisi yang didukung Iran, pasukan koalisi telah menarik diri dari tiga pangkalan di negara itu bulan ini.Penarikan ketiga, dari Airbase K1 dekat kota utara Kirkuk, diumumkan pada hari Minggu (30/3) oleh juru bicara koalisi Kolonel Myles Caggins.Mengklaim bahwa tujuan koalisi untuk mengalahkan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) telah "berhasil," Caggins mengatakan bahwa pangkalan 300 tentara koalisi dan mariner itu akan "ditempatkan kembali di lokasi lain untuk melanjutkan kemitraan anti-ISIS."[IT/r]