'Hingga 200.000 Kematianl': Penasihat Covid-19 Trump Fauci Memprediksi JUTAAN Kasus Covid-19 di AS

Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.JPG

IslamTimes - Penasihat Covid-19 Presiden Trump Dr. Anthony Fauci telah mengeluarkan prediksi yang mengerikan: "Jutaan kasus," dan "100.000 hingga 200.000" kematian di AS. Lebih dari 2.200 orang telah meninggal karena penyakit mematikan di AS.

Berbicara di CNN's State of the Union pada hari Minggu (29/3), Fauci mengatakan bahwa mencoba untuk memprediksi penyebaran virus ini mirip dengan mengejar "target yang bergerak." Namun, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular mengklaim bahwa "antara 100.000 dan 200.000 kematian" mungkin akan terjadi."Kami memiliki masalah serius di New York, kami memiliki masalah serius di New Orleans, dan kami akan mengembangkan masalah serius di bidang lain," kata Fauci.Fauci memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya dari wabah Covid-19 di AS akan berada di antara prediksi "kasus terbaik" dan "kasus terburuk" yang saat ini sedang berlangsung. Namun, dia tidak mengatakan skenario apa yang menjadi prediksinya sendiri.Fauci secara terbuka tidak setuju dengan Presiden Donald Trump tentang cara terbaik untuk menanggapi krisis coronavirus.Ketika Trump mempertimbangkan untuk memberlakukan karantina yang ketat pada "hot spot" seperti New York dan New Jersey, Fauci memperingatkan bahwa hal itu akan menciptakan "kesulitan yang lebih besar" dalam penegakan karantina.Dia mengatakan kepada CNN pada hari Minggu bahwa Trump memutuskan untuk tidak mengeluarkan perintah karantina setelah "diskusi intensif" di Gedung Putih pada Sabtu (28/3) malam.[IT/r]