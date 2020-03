Gerakan Palestina: Rakyat Amerika Sendiri Menderita Kebijakan Imperialisme

Islam Times - Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengumumkan solidaritas penuhn dengan negara dan pemerintah Iran di tengah sanksi-sanksi AS bahkan ketika Iran berperang melawan wabah Coronavirus.

Jamil Mezher pada Senin, 30/03/20, anggota Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina mengatakan, seluruh dunia membayar kebiadaban imperialis AS, dan bahkan rakyat Amerika sendiri menderita akibat kebijakan ini.Keberhasilan China dalam mengatasi wabah coronavirus dan membantu negara-negara lain untuk menghadapinya adalah pelajaran manusiawi dan moral, tambahnya. "Kenangan umat manusia atas kekejaman imperialis sudah pasti".Sebelumnya, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina mengeluarkan pernyataan yang berisi kutukan sanksi ekonomi AS terhadap delapan negara.Mereka menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada delapan negara yang dikenai sanksi, termasuk, Suriah, Iran, Rusia, Cina, Korea Utara, Kuba, Venezuela, dan Nikaragua dan menyerukan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memberikan tekanan pada AS untuk mencabut sanksi.Pada hari Kamis, delapan negara di bawah sanksi sepihak mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta pencabutan segera dan lengkap langkah-langkah untuk memungkinkan negara-negara menanggapi pandemi coronavirus. [IT/Onh]