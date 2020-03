Kasus coronavirus AS hampir 160.000, dengan lebih dari 2.900 Meninggal

Paramedics walk by a makeshift morgue set outside Lenox Health Medical Pavilion in New York.JPG

IslamTimes - Jumlah kasus koronavirus yang dikonfirmasi di AS mendekati angka 160.000, menurut angka terbaru oleh Universitas Johns Hopkins. Setidaknya 2.930 orang telah meninggal karena penyakit di seluruh negeri.

Pada Senin (30/3) pagi, sekitar 143 055 Covid-19 kasus telah terdaftar di AS. New York tetap menjadi negara yang paling parah terkena dampaknya, dengan sekitar 60.000 kasus virus korona terkonfirmasi.Kasus yang dikonfirmasi dari virus di negara ini telah meningkat hampir 100.000 selama seminggu terakhir, dan sekarang AS memiliki jumlah terbesar yang terinfeksi virus corona di dunia.Italia, negara Eropa yang terkena dampak terburuk, memegang tempat kedua dengan lebih dari 101.000 kasus.Situasi virus korona AS diperkirakan akan menjadi lebih buruk, seperti Dr. Anthony Fauci - penasihat Covid-19 Presiden AS Donald Trump - memperingatkan bahwa negara itu mungkin menghadapi "jutaan kasus" dan jumlah yang mengejutkan hingga "200.000 kematian."[IT/r]