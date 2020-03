Laporan: AS Mengerahkan Pasukan Baru ke Pangkalan Ain al-Asad Irak

US soldiers walk before a handover ceremony of K-1 airbase to Iraqi security forces, in Kirkuk, Iraq.JPG

IslamTimes - Sumber-sumber keamanan Irak mengatakan pasukan baru AS telah dikerahkan ke Ain al-Asad di provinsi Anbar, Irak barat di tengah laporan bahwa Pentagon sedang mempersiapkan eskalasi baru.

Kantor berita Almaalomah berbahasa Arab mengutip sumber keamanan yang mengatakan pada hari Minggu (29/3) bahwa pesawat yang membawa tentara Amerika dan penasihat militer telah mendarat di pangkalan itu.Pengerahan yang dilaporkan terjadi setelah New York Times pekan lalu mengatakan bahwa Pentagon telah memerintahkan komandan militer untuk merencanakan eskalasi pertempuran Amerika di Irak.Beberapa pejabat Amerika mengatakan kepada surat kabar itu bahwa Pentagon telah memerintahkan perencana di Komando Pusat dan di Irak untuk menyusun strategi untuk membongkar Kata'ib Hezbollah, yang merupakan bagian dari anti-teror Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau Hashd al-Sha 'abi.AS memiliki waktu dan sekali lagi menargetkan posisi PMU, menyalahkan pasukan anti-teror utama atas serangan roket yang ditolak oleh kelompok populer itu.Pada hari Minggu, Almaalomah mengutip Qusay al-Anbari, seorang anggota tinggi pasukan Hashd al-Shaabi, yang mengatakan bahwa pasukan AS telah mengevakuasi beberapa "unit yang tidak perlu" di Anbar dan Kirkuk untuk menghindari pembalasan oleh pejuang perlawanan.Pasukan Amerika, katanya, sebenarnya belum ditarik dari pangkalan militer di kedua provinsi dan sebaliknya pindah ke pangkalan Ain al-Asad dan Qaim.Menurut al-Anbari, pasukan AS telah mengerahkan rudal Patriot di Ain al-Asad untuk "memberikan perlindungan keamanan bagi pasukannya".Pangkalan Ain al-Asad diserang oleh rudal Iran pada Januari sebagai pembalasan atas pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror, Letjen Qassem Soleimani.The New York Times melaporkan pada hari Jumat bahwa letnan jenderal militer AS Robert P. White telah memperingatkan tentang biaya dan risiko eskalasi baru, mengatakan itu bisa "berdarah dan kontraproduktif".[IT/r]