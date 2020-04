AS Menyusul Korban Coronavirus China dengan Lebih dari 3.800 tewas

Workers load the body of a deceased person into vehicle outside The Brooklyn Hospital Center.JPG

IslamTimes - Jumlah orang yang telah meninggal karena wabah koronavirus di AS telah melampaui China. AS berada di puncak daftar negara-negara yang terkena Covid-19 di seluruh dunia, dengan lebih dari 188.000 kasus yang dikonfirmasi.

Di China, 3.309 orang meninggal karena penyakit itu, sementara jumlah korban di AS saat ini mencapai 3.873, menurut data terbaru oleh Universitas John Hopkins. Lebih dari 26.000 kasus yang baru terdeteksi dikonfirmasi di AS pada hari Selasa (31/3), sehingga total penghitungannya mencapai 188.172 kasus.Situasi di China - yang dihantam oleh pandemi mematikan pertama - telah sangat meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menurut angka resmi. Negara ini memiliki kurang dari 3.000 kasus aktif, sementara jumlah total orang yang terinfeksi oleh virus ini sekitar 82.279.Pemerintah China dilaporkan telah membuka kembali pasar hewan hidup di lokasi tertentu di seluruh negeri. Sementara sumber pasti dari virus ini masih diperdebatkan, pasar basah di kota Wuhan, di provinsi Hubei, secara luas diyakini sebagai ground zero dari wabah tersebut.Di seluruh dunia, penyebaran virus korona terus berlanjut dan jumlah totalnya telah menembus angka 850.000 pada Selasa sebelumnya. Sejauh ini, lebih dari 42.000 orang telah meninggal karena penyakit ini di seluruh dunia.[IT/r]