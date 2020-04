Mantan Diplomat AS: Trump dan Zionis Ingin Hancurkan Iran

Islam Times- "Trump dan tuannya Zionis hanya ingin menghancurkan Iran dengan cara apa pun yang mereka bisa, jika mereka dapat melakukannya dengan sanksi pada minyak, sanksi pada ekspor logam, jika mereka dapat melakukannya dengan membatasi akses Iran ke sistem perbankan internasional, itu tidak masalah bagi mereka, "tambahnya.

Presiden AS Donald "Trump dan tuannya Zionis hanya ingin menghancurkan Iran dengan cara apa pun yang mereka bisa," kata J. Michael Springmann, mantan diplomat AS di Arab Saudi.Sejak wabah koronavirus di Iran bulan lalu, pemerintahan Trump telah memberlakukan beberapa putaran sanksi ilegal terhadap negara itu meskipun ada kecaman internasional bahwa tindakan seperti itu akan menghambat perjuangan Republik Islam melawan penyakit dan wabah menular tersebut."Nah, dalam pandangan saya para politisi dan Kongres yang mengkritik penanganan Trump terhadap sanksi terhadap Iran terkait coronavirus cenderung memiliki telinga tuli," Springmann mengatakan kepada Press TV pada hari Kamis."Trump dan tuannya Zionis hanya ingin menghancurkan Iran dengan cara apa pun yang mereka bisa, jika mereka dapat melakukannya dengan sanksi pada minyak, sanksi pada ekspor logam, jika mereka dapat melakukannya dengan membatasi akses Iran ke sistem perbankan internasional, itu tidak masalah bagi mereka, "tambahnya.“Dan jika mereka dapat mencegah Iran untuk mendapatkan pasokan medis yang diperlukan untuk melawan virus, itu semua lebih baik untuk AS dan Israel, mereka justru berharap virus itu membunuh lebih banyak warga Iran, konon - dalam pandangan mereka - akan mengguncang pemerintah Iran, ”tambahnya."Dan Trump belum memiliki kritik nyata terhadap perlakuannya terhadap Iran. Itu adalah anggota Kongres yang sporadis, ini adalah orang-orang sporadis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini adalah keluhan sesekali yang keluar dari Eropa tentang apa yang dilakukan Trump, ”ungkapnya."Dan pada umumnya Trump dan orang-orangnya mengabaikan semua seruan dunia, sama seperti mereka mengabaikan keluhan tentang dukungannya terhadap perang pemerintah Saudi melawan rakyat Yaman dan pemerintah mereka, karena Saudi ingin dan suka membeli senjata Amerika dan itu baik untuk Trump di garis bawah sponsor perusahaannya."Jadi saya pikir orang dapat berbicara, orang dapat mengeluh, tetapi Trump akan mengabaikan mereka karena dia melihat lebih banyak keuntungan dalam mencoba menghancurkan Iran," pungkasnya.Trump mengaktifkan kembali sanksi Washington terhadap Iran pada Mei 2018 setelah ia secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani antara Iran dan negara-negara besar dunia.Mahkamah Internasional (ICJ) - yang dikenal sebagai Pengadilan Dunia - telah memerintahkan Gedung Putih untuk mencabut sanksi yang secara ilegal diberlakukan kembali atas pasokan kemanusiaan ke Iran.AS mengklaim larangan itu tidak menghalangi ekspor makanan dan obat-obatan ke Iran, tetapi Republik Islam mengatakan Washington telah berupaya menghambat saluran kemanusiaan Swiss yang diluncurkan untuk memungkinkan transfer komoditas ke Iran.(IT/TGM)