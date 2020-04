Iran akan Berikan Respon Terkuat pada AS Jika Usik Keamanan Negara

Major General Mohammad Baqeri - Chief of Staff of the Iranian Armed Forces.jpg

Islam Times - Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran mengatakan negara itu akan menunjukkan reaksi paling kuat, jika AS melakukan sesuatu yang merusak keamanan Republik Islam.

"Jika [Amerika] mengambil langkah terkecil terhadap keamanan negara kita, mereka akan dihadapkan dengan reaksi paling parah," kata Mayor Jenderal Mohammad Baqeri pada hari Kamis (2/4) dalam singgungan terhadap langkah-langkah baru-baru ini yang diambil oleh militer AS di negara tetangga Irak, yang telah dilihat oleh banyak ahli sebagai awal dari kemungkinan serangan AS terhadap Unit Mobilisasi Populer (PMU) di negara Arab itu."Beberapa hari terakhir telah menyaksikan peningkatan, sampai batas tertentu, dalam kegiatan militer AS di Irak dan Teluk Persia," katanya."Di bidang psikologis dan media juga, mereka (Amerika) terlibat dalam penyebaran besar-besaran berita yang menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana melawan kelompok-kelompok perlawanan di Irak dan Hashd al-Sha'abi," kata jenderal Iran itu merujuk pada anti-PMU. pasukan tempur anti-teror dengan nama Arabnya, menambahkan, "Kami benar-benar memonitor kegiatan semacam itu".Pada hari Rabu, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran akan meluncurkan serangan terhadap pasukan AS atau "aset" Amerika di Irak, dengan menyatakan, "Jika ini terjadi, Iran akan membayar harga yang sangat berat, memang."[IT/r]