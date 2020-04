Iran: Sanksi Kejam AS Penghalang Utama dalam Melawan Virus Corona

Islam Times - Dalam pertemuan dengan Menteri Urusan Luar Negeri Swedia Swedia Ann Linde, Duta Besar Iran untuk Stockholm Ahmad Masoumifar menyebut sanksi AS yang tidak manusiawi sebagai penghalang utama perjuangan Republik Islam melawan wabah virus korona.

Menurutnya, anksi tersebut merupakan ancaman besar bagi kehidupan orang-orang Iran yang tidak bersalah, dan Iran penting memiliki akses ke sumber daya keuangan internasional di bawah pandemi untuk melawan virus. Ditegaskannya pentingnya dukungan bagi orang-orang berpenghasilan rendah di Iran dan memenuhi tuntutan nasional lainnya.Masoumifar mendesak Swedia agar bersuara keras melawan unilateralisme AS dan sanksi anti-Iran yang kejam.Sementara Menteri Swedia, menyebut Iran sebagai mitra penting negaranya di Asia Barat, dan Swedia selalu menentang sanksi AS terhadap Republik Islam.Mengacu pada transaksi perdagangan pertama yang dilakukan melalui INSTEX, Linde berharap perusahaan Swedia akan meningkatkan ikatan perdagangan Iran melalui kapal keuangan Eropa mulai sekarang.Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak juga membahas hubungan timbal balik antara kedua negara, serta masalah Timur Tengah termasuk solusi untuk krisis di Yaman.Iran menghadapi Covid-19 di bawah sanksi terkuat AS. [IT/Onh]